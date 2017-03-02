Валерия появилась со старшим сыном на премьере фильма «Любовь прет-а-порте» режиссера Макса Нардари. Артемий, правда, прекрасно проводил время не с мамой, а в компании известной российской фигуристки, олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Фотографию с сыном и спортсменкой Валерия опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает «Летидор».

По сообщениям прессы, Артемий Шульгин приобнимал девушку за талию, позируя фотографам. Напомним, ранее Аделина Сотникова встречалась с телеведущим Александром Молочко. В недавнем интервью молодой человек выразил надежду, что когда-нибудь эти отношения возобновятся.

Фото: Instagram