Сын Валерии рассказал, какой будет его грядущая свадьба
Фото: Instagram/ @arseniy_shulgin
Отношения младшего сына Валерии Арсения Шульгина и его пассии Лианы Волковой развивались стремительно. Пара встречается меньше года, но Арсений уже готов на важный шаг: недавно он сделал Лиане предложение, на которое девушка ответила согласием.
Арсений решил поделиться подробностями грядущего торжества. По словам молодого человека, церемонию бракосочетания решено провести на природе.
«Не хотим отмечать свадьбу в закрытой коробке, пусть и красивой. Все пройдет на свежем воздухе, потому что лето, и тепло. Нам кажется, это самый идеальный вариант», — поделились будущие молодожены.
Семья Арсения полностью поддерживает его выбор.
«Мы счастливы за них и, конечно же, не против. Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг — он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей», — отметил муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин в беседе со «СтарХит».
Арсений Шульгин - младший сын певицы Валерии, который родился у исполнительницы в браке с продюсером Александром Шульгиным. У него также есть родные брат Артемий и сестра Анна. Шульгин стал вторым мужем Валерии, именно в период брака с продюсером певица прославилась на всю страну. Тем не менее, отношения в семье были непростыми. По признанию самой Валерии, супруг препятствовал ее общению с родственниками и друзьями, во всем ограничивал, установил слишком жесткий график работы и поднимал на жену руку. Развод пары случился в 2002 году. Через год певица разорвала контракт с бывшим мужем и перешла работать к продюсеру Иосифу Пригожину. Он стал третьим мужем Валерии.
Фото и видео: Instagram/@arseniy_shulgin
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