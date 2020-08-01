Сын Валерии рассказал, какой будет его грядущая свадьба

Арсений решил поделиться подробностями грядущего торжества. По словам молодого человека, церемонию бракосочетания решено провести на природе.

«Не хотим отмечать свадьбу в закрытой коробке, пусть и красивой. Все пройдет на свежем воздухе, потому что лето, и тепло. Нам кажется, это самый идеальный вариант», — поделились будущие молодожены.

Семья Арсения полностью поддерживает его выбор.

«Мы счастливы за них и, конечно же, не против. Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг — он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей», — отметил муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин в беседе со «СтарХит».