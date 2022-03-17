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Невестка Валерии пожаловалась на мужа, который мешает ей худеть

Лиана Шульгина в личном блоге рассказала, как ее муж не дает ей сбросить вес. Молодая мама только решила сесть на диету, как Арсений притащил домой гору «вредной» еды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лиана Шульгина

Фото: t.me/lianashulginaa

Лиана и Арсений Шульгины недавно стали родителями. Девушка решила, что пора начинать приводить себя в форму после родов. Она записалась в спортзал и хотела ограничить себя в питании. Сын Валерии, напротив, ни в чем себе не отказывает. Пока жена потела на беговой дорожке, он оформил доставку своих любимых снеков.

«Была в зале 1,30. Пришла домой, поела и к 23:00, естественно, проголодалась. Сижу, ем яблоко. Сеня в этот момент заказал вот это вот все, хотя он вообще не ест сладкое. На вопрос «Зачем?» ответил: «Чтобы было». Сидит, ест чипсы. Вот скажите, он издевается или издевается?!» — написала Шульгина в своем Telegram-канале.

Публикация из Telegram-канала Лианы Шульгиной

Публикация из Telegram-канала Лианы Шульгиной

Фото: t.me/lianashulginaa

Напомним, что младший сын Валерии Арсений Шульгин стал первым из троих наследников артистки, кто решился на брак. Молодой бизнесмен связал себя узами брака с Лианой Волковой в 2020 году. У пары родился первенец в первый день 2021 года. Недавно семья сменила место жительства. Арсений с женой и дочкой переехали в новую квартиру, которая располагается в одной из высоток «Москва-сити».

Фото: соцсети

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