Невестка Валерии пожаловалась на мужа, который мешает ей худеть

Лиана и Арсений Шульгины недавно стали родителями. Девушка решила, что пора начинать приводить себя в форму после родов. Она записалась в спортзал и хотела ограничить себя в питании. Сын Валерии, напротив, ни в чем себе не отказывает. Пока жена потела на беговой дорожке, он оформил доставку своих любимых снеков.

«Была в зале 1,30. Пришла домой, поела и к 23:00, естественно, проголодалась. Сижу, ем яблоко. Сеня в этот момент заказал вот это вот все, хотя он вообще не ест сладкое. На вопрос «Зачем?» ответил: «Чтобы было». Сидит, ест чипсы. Вот скажите, он издевается или издевается?!» — написала Шульгина в своем Telegram-канале.