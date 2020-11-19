Сын Валерии Арсений Шульгин подарил себе на день рождения Maybach за 10 миллионов

Арсений Шульгин, младший сын Валерии, решил сам порадовать себя в день рождения и приобрел подарок автомобиль Maybach, примерная стоимость которого оценивается в 10 миллионов рублей.

Новостью о своей покупке он поделился в своем Instagram.

«+ 1 в гараж. Поздравил себя с днюхой. Хейтеры привет», – написал Арсений под фото.

Оказалось, что праздничный торт, который преподнесла ему на день рождения его супруга Лиана, с маленьким съедобным автомобилем, был символичным.

В комментариях сына поздравила сама Валерия, а также другие его подписчики. Но и без хейтеров не обошлось – не все проверили, что в 22 года на такую машину можно заработать самостоятельно: