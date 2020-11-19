Сын Валерии Арсений Шульгин подарил себе на день рождения Maybach за 10 миллионов
Фото: www.instagram.com/arseniy_shulgin/
Арсений Шульгин, младший сын Валерии, решил сам порадовать себя в день рождения и приобрел подарок автомобиль Maybach, примерная стоимость которого оценивается в 10 миллионов рублей.
Новостью о своей покупке он поделился в своем Instagram.
«+ 1 в гараж. Поздравил себя с днюхой. Хейтеры привет», – написал Арсений под фото.
Оказалось, что праздничный торт, который преподнесла ему на день рождения его супруга Лиана, с маленьким съедобным автомобилем, был символичным.
В комментариях сына поздравила сама Валерия, а также другие его подписчики. Но и без хейтеров не обошлось – не все проверили, что в 22 года на такую машину можно заработать самостоятельно:
«Главный вопрос зачем??!) Обычно в таком возрасте спортивные, молодежные машины, а это машина пенсионера или для статуса)», «Малый повзрослел. Красава бро! Теперь издалека видно будет, что бизнесмен», «Искренне радуемся и берём пример, все хотят такую машину, просто кто-то хочет её в комментариях, а не на делах!», «Я одна не понимаю как в 22 года заработать на ТАКУЮ машину, квартиру, свадьбу?! Хоть не высовывайтесь! Красуйтесь между собой! В стране ни в одной аптеке нет лекарств для лечения короны, а для таких засранцев и их мам с папами выстроили Коммунарку. Наше общество», «У вас родители голодают, а вы мерсы скупаете», «Ааа, поздравляю!!! Очень круто, вдохновляет».
Арсений Шульгин готовится в скором времени стать отцом – его молодая жена Лиана ждёт ребенка. Свадьба молодых людей состоялась в конце лета, 28 августа.
Фото и видео: Instagram Арсения Шульгина
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