Сын Уилла Смита прокомментировал слухи о романе с Софией Ричи: «Не знал, что поднимется такой шум»

Рассказать о том, какие отношения связывают пару, решил сам Джейден. В беседе с телеведущим Райаном Сикрестом Смит-младший признался, что не ожидал такой бурной реакции публики на его совместный выход с Софией.

«На самом деле, я не смотрю новости в интернете, поэтому даже не знал, что происходит. Мы с Софией дружим уже около 10 лет, и все эти годы ходим вместе на пляж. Мы просто друзья, и очень любим друг друга. Нам нравится проводить время вместе», — рассказал начинающий музыкант.

София Ричи — дочь известного поп-музыканта и звезды 80-х Лайонела Ричи. Буквально несколько месяцев назад она разорвала отношения с бойфрендом Скоттом Дисиком, с которым встречалась три года. Причиной расставания стали пагубные пристрастия мужчины. Джейден Смит сейчас, похоже, тоже свободен. Ранее он состоял в отношениях с дочерью известных голливудских кинодеятелей Памелы и Феликса Алдонов Одессой. Роман продержался два года.