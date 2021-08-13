Жвачный магазин, подражание Брэду Питту и поздравление сына: как Стас Пьеха отмечает день рождения

Например, артист признался в том, что ему стыдно за многое, что он сделал, «когда был в темном периоде своей жизни». Или как сильно его раздражает «суета, угодничество, нечестность, двойные стандарты». И вспомнил, кем мечтал стать в детстве: «Я хотел стать летчиком, иметь жвачный магазин и быть рок-звездой», — сообщил Стас.

Когда был маленьким, будущая звезда любил подражать американскому актеру Брэду Питту, певцу Иосифу Кобзону, боксеру Мухаммеду Али и британскому музыканту Стингу. В настоящее время Пьеха мечтает о спокойной жизни без гастролей и частых переездов. А также не исключает открытия собственного бизнеса.