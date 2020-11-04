Сын Сергея Жукова исполнил песню группы ДДТ под гитару и покорил поклонников

Его поклонники пришли в восторг от таланта сына, который явно передается по наследству:

«Хорошо, когда умеешь играть на гитаре. Душа компании», «Молодец. Ну вот и смена выросла, да, Сергей?», «Талант, молодец, весь в родителей», «Какой талантливый ваш сыночек. Красивый голосок», «Очень хорошая песня и хорошее исполнение», «Энджелу идёт в таком исполнении песни», «Молодец! Классно поёт! Скоро продюсировать придётся», «У Энжела голос красивый, прям как у папы », «Он очарователен! Талантливый мальчуган растет».

Ранее Сергей поделился очень теплым фото со всей своей семьей – женой и тремя детьми.