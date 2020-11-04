Сын Сергея Жукова исполнил песню группы ДДТ под гитару и покорил поклонников
Фото: www.instagram.com/sezhukov/?hl=ru
Сын Сергея Жукова Энджел исполнил песню группы ДДТ «Осень» под гитару. Видео с талантливым сыном появилось в микроблоге лидера группы «Руки вверх».
«Подтвержденный Друзья, в прошлый раз вам так понравилось, как Энджел поёт и играет, и мы не шутили про «Стол заказов»! Я спросил тогда, что бы вам ещё спеть, и как много хороших песен вы посоветовали! Спасибо! Нам с Энджелом в настроение попала песня «Осень» группы ДДТ. С каждым днём становится все холоднее, этой песней мы начинаем потихоньку провожать осень!», – пишет Сергей.
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Друзья, в прошлый раз вам так понравилось, как Энджел @zhukovangel поёт и играет, и мы не шутили про «Стол заказов»!😉 Я спросил тогда, что бы вам ещё спеть, и как много хороших песен вы посоветовали! Спасибо!☺️ Нам с Энджелом в настроение попала песня «Осень» группы ДДТ @ddt_band. С каждым днём становится все холоднее, этой песней мы начинаем потихоньку провожать осень!👋🍂 И ждем новых заявок! Пишите в комментах как вам исполнение Энджела и свои любимые песни, которые он сможет уже скоро разучить и подарить всем нам😉
Его поклонники пришли в восторг от таланта сына, который явно передается по наследству:
«Хорошо, когда умеешь играть на гитаре. Душа компании», «Молодец. Ну вот и смена выросла, да, Сергей?», «Талант, молодец, весь в родителей», «Какой талантливый ваш сыночек. Красивый голосок», «Очень хорошая песня и хорошее исполнение», «Энджелу идёт в таком исполнении песни», «Молодец! Классно поёт! Скоро продюсировать придётся», «У Энжела голос красивый, прям как у папы », «Он очарователен! Талантливый мальчуган растет».
Ранее Сергей поделился очень теплым фото со всей своей семьей – женой и тремя детьми.