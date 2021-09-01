Регина Тодоренко мастерски успокоила истерику сына в первый день в детском саду
Популярная телеведущая честно признает — она тревожная мама. Поэтому, как только осознала, что ее чаду не очень комфортно в новой обстановке, поступила мудро: оставила его привыкать, а сама «дежурила» недалеко от учебного заведения. Они с Владом долгое время готовились к этому моменту, изучали литературу, смотрели вебинары по теме, консультировались с психологом. И для них не стало загадкой, как поступить в такой ситуации.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @reginatodorenko
Поделилась Регина и тем, как увидела, что ее малыш начинает заливаться горькими слезами: «Как вы думаете, чем все закончилось? Слезами! Я, как в замедленной съемке, увидела глаза Майкла и его тянущиеся руки: "Мамааа"», — с юмором поделилась звезда.
С подписчиками Тодоренко детально поделилась собственным опытом подготовки сына к новому этапу: «Мы играли в ролевые игры, вошли в необходимый режим, показывали свои фотографии из детского сада, я даже зачем-то рассказала сыну про то, как влюбилась в Валерку. Наверное, перебрала с эмоциями, и сегодня дикая истерика настигла малыша со словами: "Мама, ты же останешься еще чуть-чуть". Я отдирала пупса от себя», — заключила она.
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов на собственном примере показывают, как важно быть не просто мужем и женой, но и опорой друг для друга. С самого рождения сына они вместе принимают активное участие в его развитии и воспитании. И даже к посещению детского сада подошли осознанно, чем очень помогли ребенку безболезненно «оторваться» от родителей.
Фото и видео: Instagram
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