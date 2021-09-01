Регина Тодоренко мастерски успокоила истерику сына в первый день в детском саду

С подписчиками Тодоренко детально поделилась собственным опытом подготовки сына к новому этапу: «Мы играли в ролевые игры, вошли в необходимый режим, показывали свои фотографии из детского сада, я даже зачем-то рассказала сыну про то, как влюбилась в Валерку. Наверное, перебрала с эмоциями, и сегодня дикая истерика настигла малыша со словами: "Мама, ты же останешься еще чуть-чуть". Я отдирала пупса от себя», — заключила она.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов на собственном примере показывают, как важно быть не просто мужем и женой, но и опорой друг для друга. С самого рождения сына они вместе принимают активное участие в его развитии и воспитании. И даже к посещению детского сада подошли осознанно, чем очень помогли ребенку безболезненно «оторваться» от родителей.