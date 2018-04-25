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Фото из Instagram Аллы Пугачевой
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Гарри Галкину не понравилась забота сестры о маме.

Несколько часов назад Максим Галкин поделился домашним видеороликом. В нем запечатлен быт звездного семейства. «Пересматриваю домашние записи на гастролях. Из неопубликованного», — написал артист.

Поклонники семьи заметили, что в отношениях звездных детишек не все гладко. Когда Лиза принялась делать маме прическу, Гарри запротестовал: «Не надо! Лиза, не надо! Я хочу чтобы мама красивая и так была». В итоге мальчик выносит вердикт: «Некрасиво».

«Чудесные дети!!! А Гарик маму ревнует», «Прелесть ревнует мамочку как всегда бывает между детьми ну часто бывает он же будущий мужчина», «Гарри явно ревнует, Лизонька солнышко», — отметили одни фолловеры. «По-моему, Гарик ревнует Лизу, причем ко всему», — полагают другие.

Фото: instagram

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