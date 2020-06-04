Сын оскандалившегося Никиты Михалкова встал на его защиту: «Он такой. Нравится это или нет»

В последнее время имя 74-летнего Никиты Михалкова часто употребляется в связке с названием его программы «Бесогон ТВ», один из выпусков которой режиссер посвятил теории заговора и, ссылаясь на существование «системы криптовалюты, использующей данные активности тела», обвинил миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса в намерении чипировать людей под видом вакцинации от коронавируса с целью «сокращение человечества». Это утверждение вызвало шквал критики в Сети, телеканал «Россия 24» снял повтор выпуска авторской программы с эфира.

Сын режиссера, актера Степан Михалков, решил защитить отца и смягчить нападки в его адрес. «Хочу пару слов написать об отце. Он очень цельный человек. Это значит, что все, что он делает подчинено тому единственному мироощущению, которое он впитал в себя с детства. Оно не менялось с годами, со сменами режимов, правителей. То, что он говорит и делает сегодня, он говорил и делал в юности. Он не менял своих взглядов и приоритетов. Он увлекался личностями, правителями, когда видел в них надежду на реализацию того, во что он верит и о чем мечтает. Но много раз разочаровывался, видя, как эти надежды не оправдываются. Его это не меняло, не заставляло перестать верить. Он переставал верить этим людям, но не переставал верить людям вообще. Он в большой мере подросток, готовый отстаивать правду с кулаками или защищать друга. Он русский во всех смыслах. Его не изменить. Он такой. Нравится это или нет», — пояснил он в своем блоге.