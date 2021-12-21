Сын Орбакайте и Преснякова объяснил, почему не придерживается светского образа жизни родителей

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков — одни из самых известных поп-исполнителей в России. Их музыкальные композиции знают наизусть и любят по всей стране. Однако их единственному общему сыну Никите жанр не очень симпатизирует, поэтому он отдал предпочтение року — молодой человек с 2015 года является солистом группы MULTIVERSE.

Несмотря на то, что популярные в наше время звезды, а в частности и родители Никиты, часто посещают различные светские мероприятия и постоянно находятся на слуху у поклонников, сам он подобного рода популярности избегает, и на это есть одна очень важная причина — разница поколений и выбранный им музыкальных жанр. «Во первых, это другое поколение, другая индустрия, в целом. У меня рок сцена. Все это там никак не поможет, это другой рынок. Здесь нужно только за счет интернета и таргета набирать себе аудиторию. Медленно и постепенно», — рассказывает Пресняков во время YouTube-шоу «Лучше-правду».

Также певец отметил, что рок, в отличии от поп-музыки — вечен. «У такой музыки очень крепкая аудитория, если им музыка понравилась, они и через 20 лет придут к тебе на концерт. У поп-музыки же это может быть резкий взлет, и потом через пару лет ты никому не нужен и тебя все забыли», — объясняет внук Аллы Пугачевой.

Помимо музыкальной деятельности Никита Пресняков также известен своим актерским талантом. Он несколько раз появлялся во франшизе «Елки», а недавно снялся в фильме «Клипмейкеры», где сыграл своего отца.