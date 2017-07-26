СМИ обсуждают роман Павла Табакова с 22-летней актрисой сериала «Фальшивая нота»

Некоторое время назад российские СМИ сообщили о расставании сына Олега Табакова с Марусей Фоминой. Теперь у Павла новое увлечение — студентка театрального института имени Щукина, звезда сериала «Фальшивая нота», Софья Синицына.

Снимок, на котором Павел запечатлен с Софьей, он подписал «Коты в темноте», не уточняя деталей. Судя по фотографиям в соцсетях, влюбленные уже успели съездить в Майами. Под некоторыми фото Софья оставляет смайлик в виде сердца.

Предыдущий роман юноши продлился меньше года. Летом его также видели в саду «Эрмитаж» с актрисой Ксенией Зуевой, та называла его «маленьким принцем» в соцсетях, но насколько эти отношения были романтическими — доподлинно неизвестно.