Сын Одри Хепберн раскрыл, какая душевная боль скрывалась за идеальным лицом матери
Фото: Global Look Press
О том, какой была знаменитость, поведал в новом документальном фильме «Просто Одри» ее сын Шон Хепберн Феррер. Он подчеркнул, что и Одри, и Холли были одинокими, потому что любимые мужчины подвели их.
Одри чувствовала себя ненужной и неуверенной даже тогда, когда ее чествовал Голливуд. 60-летний Шон надеется привезти в Лондон выставку о матери в 2021 году. Он вспоминает: «Я знал, что есть трудности. Я был ребенком и не знал, как ей помочь», - сказал он.
Одри была замужем за актером и продюсером Мелом Феррером (отцом Шона) 14 лет. Первый муж Одри был «невротическим» перфекционистом с беспокойным характером.
Фото: Global Look Press
Затем она сочеталась узами брака с врачом, итальянцем Андреа Дотти, от которого родила сына Луку. Для Шона Андреа был «фантастическим» отчимом, играл с ним и проводил эксперименты. Но в эпоху свободной любви психиатр оказался не тем моногамным мужем, на которого надеялась актриса. У нее была история выкидышей, и пока девушка была беременна вторым ребенком, ее возлюбленный ходил по клубам в Риме.
Мать со слезами рассказывала Шону, что его итальянский отчим изменял ей с другими женщинами. Третьим мужем актрисы стал актер Роберт Уолдерс.
Как считает Шон, человеком, который действительно предал Одри, был ее отец Джозеф, бывший британский консул, который примкнул к фашистам, а затем бросил ее в возрасте шести лет.
Сын Хепберн также вспомнил о периоде, когда мать занималась благотворительностью. «Она боролась не только за права детей, но и за привязанность, любовь, образование и здравоохранение. Родительская любовь - как плитка шоколада, - сказал он. - Она много раз рисковала своей жизнью, но видела в этом прекрасную возможность улучшить мир».
Фото: Global Look Press
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