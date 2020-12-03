Сын Одри Хепберн раскрыл, какая душевная боль скрывалась за идеальным лицом матери

О том, какой была знаменитость, поведал в новом документальном фильме «Просто Одри» ее сын Шон Хепберн Феррер. Он подчеркнул, что и Одри, и Холли были одинокими, потому что любимые мужчины подвели их.

Одри чувствовала себя ненужной и неуверенной даже тогда, когда ее чествовал Голливуд. 60-летний Шон надеется привезти в Лондон выставку о матери в 2021 году. Он вспоминает: «Я знал, что есть трудности. Я был ребенком и не знал, как ей помочь», - сказал он.

Одри была замужем за актером и продюсером Мелом Феррером (отцом Шона) 14 лет. Первый муж Одри был «невротическим» перфекционистом с беспокойным характером.