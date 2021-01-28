Сын Никаса Сафронова заявил, что не прочь завести ребенка от Бузовой

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин заявил, что очень расстроен новостью о расставании Ольги Бузовой и Давы. По его мнению, во всем виноват последний – даже если Бузова сама от него ушла. Об этом рассказывает «Собеседник».

Сам Затравкин считает, что с ним Бузова была бы счастлива – они вполне могли бы сойтись, но им нужно пообщаться. Такого шанса у них не было – по мнению Луки, из-за происков его отца.

«В свое время мой отец сделал все, чтобы наша связь с Ольгой не состоялась, – рассказывает Лука. – Когда я ему впервые рассказал о своей симпатии к ней, он стал активно критиковать Ольгу в прессе, чтобы не случилось горе в семье. Хотя я думаю, что Бузова – достаточно взрослый и мудрый человек, чтобы дать волю своим чувствам. Несмотря на происки моих звездных родственников».

Он добавил, что Ольга стала бы отличной мамой, и он сам не прочь завести от нее ребенка. Для этого он даже готов предоставить свое семя – ранее он сдал биоматериал на хранение в банк, и уверен, что Бузова родила бы от него прекрасного ребенка.