Сын Марии Шукшиной ушел от жены, которая заменила мать его внебрачному ребенку

В 2019 году сын Марии Шукшиной Макар женился на своей возлюбленной Илоне Александровой. Казалось, в их отношениях царит полная идиллия. Девушка часто публиковала в соцсетях романтические моменты с супругом. Она показывала, как балует его кулинарными изысками, как весело проводит время с его сыном от прошлых отношений. Напомним, что в 2018 году бывшая девушка Макара родила ему наследника Марка.

Удивительно, что Илона так легко приняла малыша. Подписчики девушки могли наблюдать, как нежно она обращается с мальчиком. Некоторым даже казалось, что она заменила крохе родную мать.

Спустя некоторое время фотографии и видео с Марком стали редкостью в блоге девушки, а потом и вовсе исчезли. Только сейчас она призналась, что виной всему разлад с мужем. «Маркуши совсем не стало в моих социальных сетях из-за того, что мы разошлись с его папой. Разошлись 10 месяцев назад», — призналась Александрова в разговоре со StarНit.