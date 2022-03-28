Сын Марии Шукшиной ушел от жены, которая заменила мать его внебрачному ребенку
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Фото: Natalya Loginova/Global Look Press
В 2019 году сын Марии Шукшиной Макар женился на своей возлюбленной Илоне Александровой. Казалось, в их отношениях царит полная идиллия. Девушка часто публиковала в соцсетях романтические моменты с супругом. Она показывала, как балует его кулинарными изысками, как весело проводит время с его сыном от прошлых отношений. Напомним, что в 2018 году бывшая девушка Макара родила ему наследника Марка.
Удивительно, что Илона так легко приняла малыша. Подписчики девушки могли наблюдать, как нежно она обращается с мальчиком. Некоторым даже казалось, что она заменила крохе родную мать.
Спустя некоторое время фотографии и видео с Марком стали редкостью в блоге девушки, а потом и вовсе исчезли. Только сейчас она призналась, что виной всему разлад с мужем. «Маркуши совсем не стало в моих социальных сетях из-за того, что мы разошлись с его папой. Разошлись 10 месяцев назад», — призналась Александрова в разговоре со StarНit.
Илона продолжает общаться с сыном бывшего супруга даже после расставания. За то время, что она состояла в отношениях с сыном Шукшиной, девушка очень сблизилась с ребенком. «С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват! Это же ребенок, который хочет ласки и чтобы рядом были мама и папа. Но, увы, пока все так. Марк — необыкновенный карапуз. Он особенный, справедливый, искренний и добрый. Я люблю его как своего сыночка», — откровенничает Илона.
Девушка отмечает, что после развода стала гораздо счастливее и наконец нашла себя. Сейчас она полностью погружена в работу. Помимо этого, Александрова занимается спортом и благотворительностью.
Фото: Global Look Press, соцсети