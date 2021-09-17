Сын майора КГБ и 62-летняя «Золушка»: самые яркие моменты шоу «Голос 60+»

64-летняя участница с музыкальной фамилией, Галина Скрипка, своей невероятной энергетикой настолько поразила наставников, что они даже побоялись к ней повернуться — столько экспрессии было в исполнительнице хита «Хуторянка». От расстройства, что ее не взяли в команды, она даже немного покричала в конце выступления, но обиды на членов жюри не затаила.

61-летний Андрей Фетисов приехал с далекого Сахалина, где 15 лет проработал на флоте, где всегда принимал активное участие в вокальном ансамбле, а теперь — трудится звукорежиссером в городском ДК. Он выбрал настолько зажигательную песню, что первым не выдержал и повернулся наставник Стан Намин, а за ним уже — все остальные члены жюри.