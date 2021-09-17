Сын майора КГБ и 62-летняя «Золушка»: самые яркие моменты шоу «Голос 60+»
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Фото: Кадры из шоу «Голос 60+»
64-летняя участница с музыкальной фамилией, Галина Скрипка, своей невероятной энергетикой настолько поразила наставников, что они даже побоялись к ней повернуться — столько экспрессии было в исполнительнице хита «Хуторянка». От расстройства, что ее не взяли в команды, она даже немного покричала в конце выступления, но обиды на членов жюри не затаила.
61-летний Андрей Фетисов приехал с далекого Сахалина, где 15 лет проработал на флоте, где всегда принимал активное участие в вокальном ансамбле, а теперь — трудится звукорежиссером в городском ДК. Он выбрал настолько зажигательную песню, что первым не выдержал и повернулся наставник Стан Намин, а за ним уже — все остальные члены жюри.
Фото: Кадры из шоу «Голос 60+»
Покорил всех и известный в кругах шансона, 64-летний Владислав Медяник. Несмотря на свою широкую известность в узких кругах, он не стал кичиться своими достижениями, а исполнил итальянскую поп-песню. А после выступления — рассказал интересный случай.
Когда в детстве его папа, майор КГБ, привел сына учиться пению, учитель после прослушивания спросил отца: «Вы знаете, что такое абсолютный слух?», — начал учитель. Майор гордо ответил — «конечно». На что преподаватель заключил: «У Вашего сына, слуха абсолютно нет». Но через время, Владислав все-таки стал блестящим исполнителем и развил слух.
Фото: Кадры из шоу «Голос 60+»
71-летний Мухамед Гайфулин с 16 лет трудился на заводе, не покладая рук, но всегда мечтал о большой сцене. Своим мелодичным голосом, прекрасно раскрывшемся в романсе «Я встретил Вас», покорил сердца и Валерия Леонтьева, и Олега Газманова, и Лаймы Вайкуле, но отправился в команду к «казанове» отечественного шоу-бизнеса, потому что другие наставники уже полностью собрали себе команды.
62-летняя Галина Гречана показалась всем настолько очаровательной, что ее выбор песни никого не удивил: тонкая и звонкая красавица, похожая на француженку, спела для наставников песню из «Золушки» — «Хоть поверьте, хоть проверьте». И исполнила настолько изящно, что жюри даже забыли повернуться. О чем, безусловно, немного пожалели.
На этом отбор подошел к концу, впереди ждут новые испытания голосовых данных участников, а главное — это получать бесценный опыт от работа со звездными наставниками.
Фото и видео: Кадры из шоу «Голос 60+»