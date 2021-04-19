Сын Майкла Дугласа откровенно рассказал о минусах взросления в звездной семье

Как признался сын 76-летнего актера, он благодарен отцу за поддержку. «Мы определенно бодаемся друг с другом, и в прошлом мы, возможно, не проводили много времени вместе, но сейчас все прекрасно», — уточнил он.

Кэмерон, семь лет отсидевший в тюрьме, добавил, что у семьи в отношении него всегда были только добрые намерения. Кэмерон всегда стремился соответствовать звездному отцу. «Я помню, как в детстве мой отец всегда говорил мне: "Я не твой друг, я твой отец". Я думал про себя, что хочу дружить, — отметил Кэмерон. — Я видел, как отец общается с друзьями, и сейчас мы с ним имеем именно такие отношения».

Однако известность отца сыграла и негативную роль. Мальчик понимал, что станет знаменитым, только если выделится. «Если это не произошло положительно, то это должно было случиться отрицательно. Думаю, я так или иначе собирался привлечь к себе внимание», — уточнил он. С юных лет Кэмерон имел возможность много путешествовать. «Я думаю, что путешествия и общение с другими культурами — действительно лучшее образование», — резюмировал сын звезды.