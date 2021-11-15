Сын Людмилы Ивановой раскрыл, какое наследство ему досталось от матери
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Сын Людмилы Ивановой Иван Миляев раскрыл размер наследства, доставшегося от матери, спустя 5 лет после ее смерти. Он отметил, что жила она скромно, и основным оставшимся от матери имуществом стала двухкомнатная квартира. При этом на сами похороны наследники брали кредит.
«Мы с дочерью брали кредит на похороны мамы — 300 тысяч рублей. Что касается наследства, то на ремонт квартиры хватило. Когда мать умерла, в ванной упала вся плитка, не знаю почему. Мне пришлось срочно делать ремонт», — рассказал он в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
При этом у наследника, судя по всему, есть материальные трудности. Он отмечает, что никаких бриллиантов у его матери, по примеру других звезд, не было. Единственное, что ему осталось — кольцо с изумрудом, которое он бережно хранит и не хочет сдавать в ломбард, несмотря на проблемы.
Он также объяснил, почему на ее могиле до сих пор нет памятника, и отметил, что деньги на это у него есть, но пока нет возможности этим заняться.
«Трудно сказать, во сколько обойдется памятник маме — в 100 или 200 тысяч рублей. У меня есть эти деньги», — отметил он.
Людмила Иванова появлялась во многих известных фильмах, среди которых «Служебный роман», «Самая обаятельная и привлекательная» и другие.
Фото: Global Look press