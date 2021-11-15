Сын Людмилы Ивановой раскрыл, какое наследство ему досталось от матери

При этом у наследника, судя по всему, есть материальные трудности. Он отмечает, что никаких бриллиантов у его матери, по примеру других звезд, не было. Единственное, что ему осталось — кольцо с изумрудом, которое он бережно хранит и не хочет сдавать в ломбард, несмотря на проблемы.

Он также объяснил, почему на ее могиле до сих пор нет памятника, и отметил, что деньги на это у него есть, но пока нет возможности этим заняться.

«Трудно сказать, во сколько обойдется памятник маме — в 100 или 200 тысяч рублей. У меня есть эти деньги», — отметил он.

Людмила Иванова появлялась во многих известных фильмах, среди которых «Служебный роман», «Самая обаятельная и привлекательная» и другие.