Сын известной певицы получил ранение при стрельбе в казанской гимназии

Их одноклассники, сидевшие на первых рядах, погибли. Как пишет издание «Челнинские известия», семья певицы живет недалеко от школы, поэтому Сунгатуллина услышала выстрелы, находясь в квартире. «Мы живем неподалеку от школы, и сначала я услышала очень громкий шум, грохот. Не поняла, что это, потом сработали сигнализации машин. Из окна увидела, как бегут люди, послышались звуки выстрелов», - отметила знаменитость. Она сообщила об этом супругу, который незамедлительно выбежал на помощь. Сын звезды смог самостоятельно покинуть учебное заведение. «Он получил осколочное ранение в спину», - уточнила мать.

Сейчас мальчик находится в Детской республиканской клинической больнице. Врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести, он в сознании.