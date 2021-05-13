Сын известной певицы получил ранение при стрельбе в казанской гимназии
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Фото: Instagram/@alsu_8899
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, открыл огонь по школьникам и учителям. В результате стрельбы погибли девять человек, 21 получил ранения. Среди пострадавших оказался сын солистки популярного в Татарстане дуэта «Алсу-Фарида», заслуженной артистки реапублики Алсу Сунгатуллиной. Он учится в 8А классе. Школьник сидел за последней партой вместе с другом. Когда в класс ворвался преступник, они спрятались под столом.
Их одноклассники, сидевшие на первых рядах, погибли. Как пишет издание «Челнинские известия», семья певицы живет недалеко от школы, поэтому Сунгатуллина услышала выстрелы, находясь в квартире. «Мы живем неподалеку от школы, и сначала я услышала очень громкий шум, грохот. Не поняла, что это, потом сработали сигнализации машин. Из окна увидела, как бегут люди, послышались звуки выстрелов», - отметила знаменитость. Она сообщила об этом супругу, который незамедлительно выбежал на помощь. Сын звезды смог самостоятельно покинуть учебное заведение. «Он получил осколочное ранение в спину», - уточнила мать.
Сейчас мальчик находится в Детской республиканской клинической больнице. Врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести, он в сознании.
Фото: Instagram/@alsu_8899
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