Сын Иннокентия Смоктуновского госпитализирован в психиатрическую больницу в Москве
Филиппа Смоктуновского, сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Иннокентия Смоктуновского, срочно госпитализировали в одну из психиатрических клиник столицы.
Как сообщает телеграм-канал «360», такое решение приняли родственники мужчины. Филипп пожаловался на спутанность сознания, а в итоге перестал следить за собой. После того как он начал отказываться от пищи и воды, было принято решение о госпитализации.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из фильма «Маленькие трагедии»
Подробности самочувствия актера пока не известны.
Филипп Смоктуновский по примеру своего знаменитого отца тоже стал актером, хотя и не достиг популярности своего родителя. Несмотря на это, за ним числится несколько ярких ролей — в том числе роль герцога в фильме «Маленькие трагедии», также он появлялся в эпизодах «Мертвых душ». Помимо игры в кино, он занимался переводами научно-фантастической литературы и пробовал писать сценарии.
Филипп Смоктуновский также был женат и имеет дочь.
Фото: Global Look press, кадры из фильмов
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