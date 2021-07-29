Сын Иннокентия Смоктуновского госпитализирован в психиатрическую больницу в Москве

Филипп Смоктуновский по примеру своего знаменитого отца тоже стал актером, хотя и не достиг популярности своего родителя. Несмотря на это, за ним числится несколько ярких ролей — в том числе роль герцога в фильме «Маленькие трагедии», также он появлялся в эпизодах «Мертвых душ». Помимо игры в кино, он занимался переводами научно-фантастической литературы и пробовал писать сценарии.

Филипп Смоктуновский также был женат и имеет дочь.