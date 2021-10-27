Сын Екатерины Зинченко бросил невесту из-за ее редкой болезни

Елена раскрыла, что сначала пришлась по душе знаменитой будущей свекрови.

«Мы начали жить в его квартире, с его мамой. Екатерина изначально меня полюбила, хотела, чтобы Феликс на мне женился. Потому что раньше у него были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, из-за чего он лежал в больнице, и мать хотела, чтобы он остепенился», — рассказала она в шоу «На самом деле» на «Первом канале».

Однако узнав о редком генетическом заболевании, из-за которого девушка вынуждена носить парик, молодой человек отказался жениться, а мать его поддержала.