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Сын Екатерины Зинченко бросил невесту из-за ее редкой болезни

Избранница Феликса Елена Коченова заявила, что семья актрисы не стала принимать ее, узнав о ее недуге, а позже, по словам девушки, даже начала травить ее.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Зинченко в фильме "Высокая проба"

Фото: Скриншот, kino-teatr.ru

Елена раскрыла, что сначала пришлась по душе знаменитой будущей свекрови.

«Мы начали жить в его квартире, с его мамой. Екатерина изначально меня полюбила, хотела, чтобы Феликс на мне женился. Потому что раньше у него были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, из-за чего он лежал в больнице, и мать хотела, чтобы он остепенился», — рассказала она в шоу «На самом деле» на «Первом канале».

Однако узнав о редком генетическом заболевании, из-за которого девушка вынуждена носить парик, молодой человек отказался жениться, а мать его поддержала.

«Она спрашивала, сколько мне осталось жить, и даже заподозрила у меня онкологическое заболевание. Называла меня инвалидом, генетическим уродом и бракованной женщиной и сделала все, чтобы я рассталась с ее сыном, боялась, что я рожу. Думала, что ребенку передастся заболевание», — отметила она.

Елена затаила обиду против звездной семьи и решила вынести эту историю на свет, чтобы отомстить им.

«Я пришла на программу, чтобы их унизить, опозорить, как они унижали меня целые годы. Они говорили, что у них династия, голубая кровь, а я деревенщина необразованная. Екатерина позорила меня, унижала и гнобила».

Фото: кадры из фильма