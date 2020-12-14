Сын Екатерины Вилковой умилил ее подписчиков просьбой сфотографироваться с папой на афише

Екатерина Вилкова умилила своих подписчиков забавной историей о том, как ее маленький сын во время прогулки увидел своего папу, актера Илью Любимова, на афише его нового фильма «Неадекватные люди-2», и попросил маму с ним сфотографироваться. Екатерина не отказала сыну, а фотографией поделилась в своем личном блоге. На снимке видно и саму актрису, укутанную в уютное бежевое пальто.

«Попросил сфоткаться с отцом #самыйкрутоймужик #самыйкрутоймаленькиймужик» — пишет Вилкова.

Милая история буквально очаровала читателей, в комментариях они написали мальчику трогательные похвалы. Много положительных отзывов прозвучало и в адрес фильма, в том числе и благодарности актеру Любимову за отличные эмоции:

«Какой милый», «Такой милый! Самый прекрасный мальчик, красавчик», «Маму в отражении тоже видно», «Почему мне так смешно с подписи к публикации», «Вчера сходила. Какой же уютный у Вас муж», «Боже! Как мило», «Он похож на папу», «Прямо сейчас ищу кинотеатр, чтобы сходить на этот шедевр!) спасибо», «Какой прикольный) Прям затискать его хочется)», «Где ж Петя ещё папку то увидит».