Сын Джонни Деппа вырос его точной копией
Фото: picture-alliance.com
Недавно в Сети появился редкий кадр молодого наследника. На снимке Джек с длинными волосами, собранными в небольшой хвостик, напомнил фанатам юного Джонни Деппа. Джек, которому 9 апреля исполнилось19 лет, позирует на траве в Лос-Анджелесе, Калифорния. Он запечатлен в желтой футболке свободного покроя и джинсах темного цвета.
Джек родился в браке Джонни Деппа с моделью Ванессой Паради, с которой он был в отношениях с 1998 по 2012 год. У пары также есть 21-летняя дочь Лили-Роуз, которая делает успешную карьеру модели и актрисы.
Джек, полное имя которого звучит как Джонни Кристофер Депп III, оставался вне поля зрения, в отличие от своего известного отца, мамы-актрисы и сестры-модели. В 2014 году актер рассказывал, что сын избегает публичности.
В разговоре с Daily Philipine Inquirer Джонни уточнил: «Мой мальчик, Джек, всегда был очень талантливым художником. Он очень хорошо рисует. Он также очень хорошо играет музыку. Он ее чувствует. Помимо школьных спектаклей и прочего, он не проявлял никакого желания стать актером».
В последнее время Джека видели в Париже, Франция, где проживает его 48-летняя мама Ванесса.
Фото: Instagram/@jackidepp, picture-alliance.com
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