Сын Джонни Деппа вырос его точной копией

Недавно в Сети появился редкий кадр молодого наследника. На снимке Джек с длинными волосами, собранными в небольшой хвостик, напомнил фанатам юного Джонни Деппа. Джек, которому 9 апреля исполнилось19 лет, позирует на траве в Лос-Анджелесе, Калифорния. Он запечатлен в желтой футболке свободного покроя и джинсах темного цвета.

Джек родился в браке Джонни Деппа с моделью Ванессой Паради, с которой он был в отношениях с 1998 по 2012 год. У пары также есть 21-летняя дочь Лили-Роуз, которая делает успешную карьеру модели и актрисы.