«Сын будет есть мясо, если захочет»: Хоакин Феникс и другие звезды-веганы

Ева Мендес, которая пришла к вегетарианству из-за недовольства устройством ферм, привела туда же и своего бывшего супруга, Райана Гослинга, который также является вегетарианцем и послом PETA.

Брэд Питт также отказался от мяса, но при этом обожает пиццу. А вот его бывшая супруга Анджелина Джоли, которая в течение многих лет не употребляла мясо, отказалась от этой системы питания, когда стала жестоко страдать от истощения.

Эта позиция стала причиной многочисленных конфликтов в семье – Питт настаивал, чтобы их дети также питались растительной пищей.