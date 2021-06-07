«Сын будет есть мясо, если захочет»: Хоакин Феникс и другие звезды-веганы
«Я не собираюсь знакомить его с тем, что в McDonald's есть Happy Meal, потому что в этой трапезе нет ничего чертовски счастливого. Я не собираюсь говорить ему, что это нормально — читать книги обо всех чудесных маленьких животных на ферме, как они говорят "хрю-хрю" и "му-му", и не говорить ему, что это и есть гамбургер. В общем, я не собираюсь увековечивать ложь, но я также не собираюсь заставлять его стать веганом. Я просто буду поддерживать его. Это мой план», – говорит он в интервью The Sunday Times.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press\Access Hollywood/Keystone Press Agency
Здоровый образ жизни и вегетарианство часто является жизненной позицией звезд. Однако некоторые из них пропагандируют ее и своим близким. Так, Мадонна, которая много лет не ест мясо, а также пропагандирует сыроедение, активно предлагает эту культуру и собственным детям.
Ева Мендес, которая пришла к вегетарианству из-за недовольства устройством ферм, привела туда же и своего бывшего супруга, Райана Гослинга, который также является вегетарианцем и послом PETA.
Брэд Питт также отказался от мяса, но при этом обожает пиццу. А вот его бывшая супруга Анджелина Джоли, которая в течение многих лет не употребляла мясо, отказалась от этой системы питания, когда стала жестоко страдать от истощения.
Эта позиция стала причиной многочисленных конфликтов в семье – Питт настаивал, чтобы их дети также питались растительной пищей.
Фото: Global Look Press\Access Hollywood/Keystone Press Agency
Красавица Дженнифер Лопес, которая великолепно выглядит для своего возраста, считает отказ от мяса главной причиной своего прекрасного вида.
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look
А вот Майли Сайрус отказалась от мяса по этическим причинам – из-за собственной рыбки в аквариуме, которая постоянно подплывала к стеклу, когда Майли возвращалась домой. Это заставило Майли думать о том, что рыбки – тоже живые и мыслящие существа.
Фото: Global Look Press
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