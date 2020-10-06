Сын Бориса Щербакова опроверг информацию о госпитализации отца

Сын артиста Бориса Щербакова Василий опроверг информацию о его госпитализации. Многие СМИ написали о том, что актера госпитализировали с подозрением на коронавирус. Василий опроверг эту информацию в разговоре с «МК».

«Это какие-то глупости, чьи-то шутки. Отец жив-здоров, с ним все в порядке. У него были съемки, сейчас он отдыхает на даче», – заявил Василий Щербаков.

Информация о госпитализации артиста ранее появилась в телеграм-канале Mash.

СМИ сообщали, что артиста госпитализировали с бронхитом и заболеванием легких, а врачи наблюдали у него одышку и сильный кашель.

Информации о наличии у Щербакова коронавируса не было, однако уточнялось, что он находится в группе риска в связи с возрастом и наличием ряда хронических заболеваний.