Сын Бари Алибасова угрожает Лидии Федосеевой-Шукшиной судом

Как только Лидия Николаевна увидела, что в студии находится сын ее бывшего мужа, продюсера Бари Алибасова, она сорвалась. Женщина показала пасынку неприличный жест и обрушила на него гневную тираду: «Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь».

Разборки могли бы продолжиться в прямом эфире, но шоу подошло к концу и камеры выключили. Однако оскорбления все-таки прозвучали. «Собеседник» приводит слова адвоката Алибасова-младшего: «После съемок в «Пусть говорят» можно говорить о статье 5.61 Кодекса административных правонарушений РФ «Оскорбление», то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Если наследник продюсера даст ход делу, то Лидии Федосевой-Шукшиной придется выплачивать огромный штраф, а если она откажется — ее ждет арест счетов в банках и запрет на выезд за границу.

Адвокат признался, что рассказал своему клиенту обо всех вариантах развития событий для бывшей жены его отца. Решение принимать будет уже Алибасов-младший.

«Но мне кажется, что остановить поток оскорблений из уст Федосеевой-Шукшиной можно только через суд. Другого выхода нет», — подытожил адвокат.