Сын Алибасова поведал, за что Пугачева отдала его отцу миллион рублей десять лет назад

После пожара, произошедшего в квартире музыканта 10 лет назад, Бари Алибасов потерпел большие убытки. Огонь унес жизнь его домашнего питомца, а также некоторую часть архива музыкальных композиций группы «На-На», основателем и руководителем которой является Алибасов.

Последствия пожара продюсер переживал достаточно тяжело и ему на помощь пришли его коллеги — звезды российской эстрады, первой из которых была Алла Борисовна Пугачева.

После того как Примадонна узнала об этой страшной новости, она без раздумий перевела на счет Алибасова крупную сумму. Об этом сообщает родной сын музыканта. «Когда у папы сгорела квартира, то первой Алла Борисовна откликнулась. На следующий день после пожара она перевела миллион рублей на отцовский счет на ремонт. Наверняка сделала это, исходя из того, что Бари Каримович был ей как коллега. И очень по духу близок», — рассказывает он в интервью порталу Teleprogramma.pro.