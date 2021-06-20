В Москве трагически погиб сын Александра Башлачева, известного автора рок-хитов 80-х
Тело Егора Башлачева было найдено 19 июня возле его дома в Москве. Как сообщает издание «Московский Комсомолец», молодой человек с 17 лет состоял на учете в диспансере. И постоянно находился под присмотром родственников. 18 июня он только вышел из специализированного учреждения, где находился на лечении с апреля. И вернулся в крайне раздраженном состоянии. Единственное, что ему помогало, это постоянный прием лекарств. Без них, парень становился агрессивным и начинал крушить все вокруг.
Фото: Кадры из программы «Антропология»
Тело Егора, выпавшего из окна, нашла 82-летняя бабушка, с которой он проживал. Она услышала шум в комнате внука и, подумав, что это очередной приступ, пошла к нему в комнату. Но было уже поздно.
Отец Егора, Александр Башлачев, был автором и поэтом, очень известным в рок-кругах. В конце 1984 года по приглашению Артемия Троицкого уехал в Москву, затем — в Ленинград. С 1985 много выступал на квартирных концертах с авторскими песнями. На его счету, такие рок-хиты, как «Грибоедовский вальс», «Ванюша», «Время колокольчиков», «От винта», «На смерть поэтов». За свою короткую жизнь он создал около 60 песен. Как и сын, Александр погиб трагически, его тело также нашли около дома. Сын Егор родился уже после его смерти.
Фото и видео: Bomba Piter Live, pixabay
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