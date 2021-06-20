В Москве трагически погиб сын Александра Башлачева, известного автора рок-хитов 80-х

Отец Егора, Александр Башлачев, был автором и поэтом, очень известным в рок-кругах. В конце 1984 года по приглашению Артемия Троицкого уехал в Москву, затем — в Ленинград. С 1985 много выступал на квартирных концертах с авторскими песнями. На его счету, такие рок-хиты, как «Грибоедовский вальс», «Ванюша», «Время колокольчиков», «От винта», «На смерть поэтов». За свою короткую жизнь он создал около 60 песен. Как и сын, Александр погиб трагически, его тело также нашли около дома. Сын Егор родился уже после его смерти.