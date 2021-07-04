Сын актрисы Элизабет Херли лишился наследства в 250 млн долларов от покойного отца

Но после смерти Стива Питер обжаловал решение суда, сделав упор на то, что дети появились в неофициальных отношениях.

«Когда Стивен покончил с собой, он умер, думая, что о его детях позаботятся. То, чего хотел Стивен, теперь жестоко изменено. Я знаю, что Стивен был бы опустошен», – прокомментировала ситуацию Элизабет Херли.

На данный момент состояние Бинга делится между детьми его сестры, чем сильно обеспокоены матери Дэмиана и Киры.

Сын Элизабет Херли тяжело переживал потерю отца и делился своими мыслями с подписчиками в Instagram. «Для меня идея публичного обсуждения чего-то столь личного, как горе, ужасает... Но иногда это необходимо. Последний год был чертовски трудным — для всех на планете ,— и я думаю, что признание этого жизненно важно», – написал модель в честь годовщины смерти отца.

Дэмиан и Элизабет очень близки и поддерживают друг друга в это непростое время.