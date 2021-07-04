Сын актрисы Элизабет Херли лишился наследства в 250 млн долларов от покойного отца
Летом 2020 года миллионер и продюсер Стив Бинг покончил с собой. Его неожиданный уход из жизни стал ударом для 19-летнего сына Дэмиана, который появился на свет от союза с голливудской актрисой Элизабет Херли. Его доля оценивается в 250 млн долларов.
При жизни Стив учредил трастовые фонды для сына и старшей дочери Киры Керкорян, но отец Бинга Питер пытался лишить их наследства.
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Фото: Global Look Press
Тогда продюсер подавал в суд на своего отца и выиграл его.
Но после смерти Стива Питер обжаловал решение суда, сделав упор на то, что дети появились в неофициальных отношениях.
«Когда Стивен покончил с собой, он умер, думая, что о его детях позаботятся. То, чего хотел Стивен, теперь жестоко изменено. Я знаю, что Стивен был бы опустошен», – прокомментировала ситуацию Элизабет Херли.
На данный момент состояние Бинга делится между детьми его сестры, чем сильно обеспокоены матери Дэмиана и Киры.
Сын Элизабет Херли тяжело переживал потерю отца и делился своими мыслями с подписчиками в Instagram. «Для меня идея публичного обсуждения чего-то столь личного, как горе, ужасает... Но иногда это необходимо. Последний год был чертовски трудным — для всех на планете ,— и я думаю, что признание этого жизненно важно», – написал модель в честь годовщины смерти отца.
Дэмиан и Элизабет очень близки и поддерживают друг друга в это непростое время.
Фото и видео: Global Look Press
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