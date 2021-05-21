Сябитова рассказала, что тратит все деньги на загородный дом: «Заработала, в землю вкопала»

59-летняя телесваха программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова несколько лет назад приобрела загородную недвижимость, которую продолжает обустраивать. Ведущая признается, что все заработанные деньги идут на ремонт дома и участка.

«Мне сказали, что я богатая и сама все оплачу. Поэтому я как машинка "Зингер": заработала, в землю вкопала, опять побежала зарабатывать», — поделилась ведущая с Teleprogramma.pro.

Тем не менее Сябитова любит свой дом, называя его родовым гнездом, и обожает принимать в гости друзей и родственников. «Приятная физическая нагрузка, чай с травами, звезды на небе», — отметила ведущая.

Большую часть расходов Роза потратила на установку забора, из-за которого у нее даже возникали разногласия с соседями. Сваха уверена, что соседи по участку побаиваются скандальной звезды, хотя она старается быть дружелюбной с каждым и называет себя не конфликтным и справедливым человеком.