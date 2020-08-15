«Связанные одной нитью»: Лобода поделилась фото подросших дочерей

«Есть тонкая нить между мамой и детьми - она не рвется от расстояний и времени, и где бы я ни была, что бы я не делала - я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери - мое лучшее творение», - оставила трогательную подпись Лобода.

Поклонники певицы, обращают внимание, что девочки очень выросли и похорошели: «Когда Тилюшка успела так вырасти? А Ева - вообще взросляк!», «Какие крутые волосы у малышки», «Девчушечки растут на глазах», «Тилю не узнать, такая взрослая», - оставляют комментарии подписчики.

Светлана Лобода родилась в Украине, в обычной рабочей семье. Девочка с детства питала страсть к музыке и поступила в местную музыкальную школу. У певицы богатый творческий путь. Она успела побывать в составе группы «ВИА ГРА», представить на Евровидении свою родную страну в 2009 году и выпустить много успешных песен уже как сольная исполнительница. Светлана не замужем, но у неё есть две дочери - Евангелина и Тильда.