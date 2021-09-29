Связь поколений: Федор Бондарчук впервые рассказал о 6-месячном сыне и его «знакомстве» с дедом
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Во время беседы с ведущим программы Бондарчук немного рассказал о сыне: «Мой сын Ванечка, которому шесть с половиной месяцев, уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь», — признался режиссер и продюсер.
У маленького Ивана известный режиссер не только папа, но и дедушка. Легендарный Сергей Бондарчук в свое время прогремел на весь мир со своими фильмами «Война и мир» и «Судьба человека». Поэтому для Федора так важно поддерживать память об отце.
Сергею Бондарчуку посвящена и новая документальная картина режиссера. Фильм расскажет о жизни легендарного Сергея Бондарчука. Эта история станет не традиционной биографией, а поведает об уникальном периоде в истории мирового кино — послевоенной оттепели.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press