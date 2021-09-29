Связь поколений: Федор Бондарчук впервые рассказал о 6-месячном сыне и его «знакомстве» с дедом

У маленького Ивана известный режиссер не только папа, но и дедушка. Легендарный Сергей Бондарчук в свое время прогремел на весь мир со своими фильмами «Война и мир» и «Судьба человека». Поэтому для Федора так важно поддерживать память об отце.

Сергею Бондарчуку посвящена и новая документальная картина режиссера. Фильм расскажет о жизни легендарного Сергея Бондарчука. Эта история станет не традиционной биографией, а поведает об уникальном периоде в истории мирового кино — послевоенной оттепели.