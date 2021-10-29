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Свободная и счастливая: куда отправилась Спирс после отмены опекунства

39-летняя американская певица Бритни Спирс, которая совсем недавно смогла избавиться от опекунства отца, наконец-то счастлива. Исполнительница не скрывает своего восторга от новой жизни и делиться с подписчиками самыми яркими моментами из будней. Бритни показала, куда и с кем она отправилась в первую очередь после того, как стала свободной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бритни Спирс

Фото: @britneyspears/Instagram

Певица вместе со своей подругой решила отправиться на отдых. В качестве места был выбран частный остров вдали от суеты и папарацци. Как и подобает настоящей звезде, Спирс выбрала в качестве способа передвижения личный вертолет. Артистка не скрывает своей радости и эмоций от предвкушения полета.

Бритни Спирс отправляется в путешествие на вертолете

Бритни позирует на фоне голубого вертолета в черном удлиненном жакете и бежевых туфлях. Певица дополнила свой образ солнцезащитными очками и шляпой с крупными полями. Заметно, что звезда полностью подготовилась к отдыху, только вот для полета такой аутфит не очень комфортен.

Отметим, что возлюбленный Спирс Сэм Асгари остался ждать избранницу дома в Лос-Анджелесе. Пара решила связать себя узами брака сразу после отмены опекунства. Сэм сделал Бритни предложение, на которое она ответила согласием. Влюбленные встречаются уже несколько лет и давно мечтают создать семью.

Фото и видео: Instagram, Picture-alliance