Свободная и счастливая: куда отправилась Спирс после отмены опекунства
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @britneyspears/Instagram
Певица вместе со своей подругой решила отправиться на отдых. В качестве места был выбран частный остров вдали от суеты и папарацци. Как и подобает настоящей звезде, Спирс выбрала в качестве способа передвижения личный вертолет. Артистка не скрывает своей радости и эмоций от предвкушения полета.
Бритни позирует на фоне голубого вертолета в черном удлиненном жакете и бежевых туфлях. Певица дополнила свой образ солнцезащитными очками и шляпой с крупными полями. Заметно, что звезда полностью подготовилась к отдыху, только вот для полета такой аутфит не очень комфортен.
Отметим, что возлюбленный Спирс Сэм Асгари остался ждать избранницу дома в Лос-Анджелесе. Пара решила связать себя узами брака сразу после отмены опекунства. Сэм сделал Бритни предложение, на которое она ответила согласием. Влюбленные встречаются уже несколько лет и давно мечтают создать семью.
Фото и видео: Instagram, Picture-alliance