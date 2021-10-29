Свободная и счастливая: куда отправилась Спирс после отмены опекунства

Бритни позирует на фоне голубого вертолета в черном удлиненном жакете и бежевых туфлях. Певица дополнила свой образ солнцезащитными очками и шляпой с крупными полями. Заметно, что звезда полностью подготовилась к отдыху, только вот для полета такой аутфит не очень комфортен.

Отметим, что возлюбленный Спирс Сэм Асгари остался ждать избранницу дома в Лос-Анджелесе. Пара решила связать себя узами брака сразу после отмены опекунства. Сэм сделал Бритни предложение, на которое она ответила согласием. Влюбленные встречаются уже несколько лет и давно мечтают создать семью.