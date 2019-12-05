Свободная блуза, яркий макияж и крупные украшения: Алла Пугачева в total black образе побывала на съемках

Алла Пугачева появилась в студии «Останкино» с пышной прической, в ярком макияже и с таким же маникюром. Из одежды Алла Борисовна выбрала свободную блузу и юбку средней длины. Дополнили образ Примадонны кружевные митенки и крупные украшения.

Фотографию на своей странице в Instagram разместил актер Ленкома Евгений Бойцов. «С гениальной, шикарной и неповторимой Аллой Борисовной!», — написал артист.