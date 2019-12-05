Свободная блуза, яркий макияж и крупные украшения: Алла Пугачева в total black образе побывала на съемках
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Алла Пугачева приняла участие в съемках одного из проектов в телестудии «Останкино». Сильно похудевшая Примадонна выбрала для выхода в свет total black образ.
Алла Пугачева появилась в студии «Останкино» с пышной прической, в ярком макияже и с таким же маникюром. Из одежды Алла Борисовна выбрала свободную блузу и юбку средней длины. Дополнили образ Примадонны кружевные митенки и крупные украшения.
Фотографию на своей странице в Instagram разместил актер Ленкома Евгений Бойцов. «С гениальной, шикарной и неповторимой Аллой Борисовной!», — написал артист.
«Счастливчик! Фото с великой певицей!», «Живая легенда и так близко», «Завидую тебе», «Шикарная», «Самая лучшая», — написали в комментариях.
Отметим, что Алла Пугачева не ведет сейчас активную светскую жизнь. И каждое ее появление на публике становится событием. Основное время певица посвящает детям Гарри и Лизе.
Фото и видео: Instagram
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