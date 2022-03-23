Свитер oversize и мини: похудевшая Утяшева в уютном образе похвасталась стройными ногами
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Ляйсан Утяшева мама двоих детей, и она постоянно собирает комплименты за то, как прекрасно выглядит. Спортсменка рассказывала, что после рождения дочери Софии в форму приходила медленно: за пять лет она избавилась от 7 кг лишнего (как ей казалось) веса. Она отметила, что идеально себя чувствует, когда весит 49-51 кг при росте 172 см.
В очередной раз гимнастка похвасталась точеными ногами, доказав, что ее старания в спорте и правильном питании не проходят зря.
Она вышла на связь с поклонниками, записав видео, на котором позирует в зеленом свитере oversize и мини-юбке. Наряд подчеркнул невероятно стройные ноги сильно похудевшей Ляйсан.
На своих страницах Утяшева публикует видеоуроки с тренировками, Павел Воля периодически мелькает в них тоже. А также телеведущая рассказывает о своих диетах и делится нескучными рецептами правильного питания.
Она отмечала, что идеальное время для разгрузки организма — лето. «Это прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек. Дать себе шанс на детокс... Уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться…» — писала она в Сети.
Но нередко спортсменка нарывается и на критику: ее диеты периодически называют псевдонаучной ерундой.
Фото и видео: Telegram, Global Look press