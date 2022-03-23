Свитер oversize и мини: похудевшая Утяшева в уютном образе похвасталась стройными ногами

Ляйсан Утяшева мама двоих детей, и она постоянно собирает комплименты за то, как прекрасно выглядит. Спортсменка рассказывала, что после рождения дочери Софии в форму приходила медленно: за пять лет она избавилась от 7 кг лишнего (как ей казалось) веса. Она отметила, что идеально себя чувствует, когда весит 49-51 кг при росте 172 см.

В очередной раз гимнастка похвасталась точеными ногами, доказав, что ее старания в спорте и правильном питании не проходят зря.

Она вышла на связь с поклонниками, записав видео, на котором позирует в зеленом свитере oversize и мини-юбке. Наряд подчеркнул невероятно стройные ноги сильно похудевшей Ляйсан.