passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 13:32
1 мин.

Свитер oversize и мини: похудевшая Утяшева в уютном образе похвасталась стройными ногами

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева осваивает новую для себя платформу, где завела блог. Спортсменка вышла на связь с поклонниками, записав видео в танцевальном зале. Для съемки она выбрала образ в стиле casual, подчеркнувший ее точеную фигуру.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ляйсан Утяшева

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Ляйсан Утяшева мама двоих детей, и она постоянно собирает комплименты за то, как прекрасно выглядит. Спортсменка рассказывала, что после рождения дочери Софии в форму приходила медленно: за пять лет она избавилась от 7 кг лишнего (как ей казалось) веса. Она отметила, что идеально себя чувствует, когда весит 49-51 кг при росте 172 см.

В очередной раз гимнастка похвасталась точеными ногами, доказав, что ее старания в спорте и правильном питании не проходят зря.

Она вышла на связь с поклонниками, записав видео, на котором позирует в зеленом свитере oversize и мини-юбке. Наряд подчеркнул невероятно стройные ноги сильно похудевшей Ляйсан.

На своих страницах Утяшева публикует видеоуроки с тренировками, Павел Воля периодически мелькает в них тоже. А также телеведущая рассказывает о своих диетах и делится нескучными рецептами правильного питания.

Она отмечала, что идеальное время для разгрузки организма — лето. «Это прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек. Дать себе шанс на детокс... Уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться…» — писала она в Сети.

Но нередко спортсменка нарывается и на критику: ее диеты периодически называют псевдонаучной ерундой.

Фото и видео: Telegram, Global Look press

Новости партнеров
О чем говорят