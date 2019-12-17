Свифт в роскошном платье-бюстье, Хадсон в кружевах и другие звезды на премьере фильма «Кошки»
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Фото: Пресс-служба
На красной дорожке картину представили сам режиссер Том Хупер, а также сыгравшие в фильме актеры и певцы: Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден, Ребел Уилсон, Джейсон Деруло и другие.
Фото: Пресс-служба
Самой эффектной девушкой на премьере была самая богатая певица по версии журнала Forbes Тейлор Свифт. Фотографам она позировала в шикарном платье-бюстье Oscar de la Renta с цветочным принтом.
Культовый мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» стал сенсацией более чем в тридцати странах, а главные музыкальные темы — признанными хитами. С помощью современных технологий, звездного кастинга и уникальной хореографии лауреат премии «Оскар» Том Хупер переносит легендарную постановку на большой экран. По сюжету, раз в год кошки загадочного племени Джелли собираются на грандиозный бал. Их цель — найти избранного, которому будет дарован шанс изменить судьбу.
Премьера фильма в России намечена на 2 января. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
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