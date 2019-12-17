Свифт в роскошном платье-бюстье, Хадсон в кружевах и другие звезды на премьере фильма «Кошки»

Культовый мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» стал сенсацией более чем в тридцати странах, а главные музыкальные темы — признанными хитами. С помощью современных технологий, звездного кастинга и уникальной хореографии лауреат премии «Оскар» Том Хупер переносит легендарную постановку на большой экран. По сюжету, раз в год кошки загадочного племени Джелли собираются на грандиозный бал. Их цель — найти избранного, которому будет дарован шанс изменить судьбу.

Премьера фильма в России намечена на 2 января. Купить билеты можно здесь.