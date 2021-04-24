Свидание в пустыне, необычный жест от «Холостяка» и подозрения в эскорте: чем запомнилась новая серия шоу

Для первого свидания, на которое главный холостяк страны отправился вместе с Екатериной Сафаровой были выбраны гонки на мотоциклах. По приезду на место, оказалось, что взять транспорт в аренду не получится. Тимур не растерялся и решил просто купить мотоцикл. После свидания пара вместе проводила закат и станцевала медленный танец на фоне огней города.

На следующий день очередного экстремального свидания удостоились сразу три участницы: Кристина Кустова, Мария Лобанова и Мария Вебер. Девушек ждала пустыня и прогулки на багги. После гонок, холостяк решил остаться наедине с Марией Лобановой. После общения с девушкой, которая в своем юном возрасте посетила множество дорогих курортов, Тимур намекнул, не связана ли деятельность 22-летней участницы из простой семьи, с эскортом. Но своим домыслам он не нашел подтверждения.

Третье свидание, на которое посчастливилось пойти Любови Лишневской, вышло романтичным, но не обошлось и без казусов. После ночной прогулки на дорогой спортивной машине с Холостяком, пара поднялась на 124 этаж небоскреба, чтобы полюбоваться городом. Однако, из-за технических неполадок, Тимур не смог осуществить все, что задумал. Но несмотря на это, Любовь была довольна свиданием.

Завершился день традиционной церемонией роз, на которой проект пришлось покинуть Кристине Кустовой.