Свидание в Эрмитаже: появились новые подтверждения романа Ходченковой и Слепакова

Слухи о том, что Семен Слепаков развелся с женой Кариной появились еще весной. Тогда Ксения Собчак в программе «Привет, Андрей!» обмолвилась, что Слепаков стал завидным женихом после развода.
Но через несколько дней после раскрытия чужих секретов опровергла эту информацию в своем Instagram, отметив, что все перепутала.
Теперь, похоже, слова телеведущей становятся правдой. С недавнего времени Семена Слепакова стали подозревать в романе со Светланой Ходченковой. Еще в начале сентября телеграм-канал «Героиня Татлера» сообщил и новом романе. Тогда канал рассказал, что якобы влюбленные прибыли порознь на вручение премии «Человек года GQ», старались конспирироваться, но искру между ними было уже заметно. Кстати, приз в одной из номинаций они вручали вместе.
Фото: Starface
Теперь появилось подтверждение слухам об их отношения. Телеграм-канал Dark Cosmo сообщил, что влюбленных заметили в Эрмитаже, где они целовались и обнимались.
Фото: Starface
Напомним, Семен Слепаков сыграл тайную свадьбу с избранницей Кариной в 2012 году. Торжество прошло в Италии. Получается, что их брак длился семь лет. А Светлана Ходченкова в течение 5 лет была замужем за актером Владимиром Яглычем.
Фото: Instagram, Starface
Видео: Россия 1
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