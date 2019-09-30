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Свидание в Эрмитаже: появились новые подтверждения романа Ходченковой и Слепакова

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Ходченкова

Фото: Starface

Поклонники внимательно следят за развитием отношений в паре.

Слухи о том, что Семен Слепаков развелся с женой Кариной появились еще весной. Тогда Ксения Собчак в программе «Привет, Андрей!» обмолвилась, что Слепаков стал завидным женихом после развода.

Но через несколько дней после раскрытия чужих секретов опровергла эту информацию в своем Instagram, отметив, что все перепутала.

Теперь, похоже, слова телеведущей становятся правдой. С недавнего времени Семена Слепакова стали подозревать в романе со Светланой Ходченковой. Еще в начале сентября телеграм-канал «Героиня Татлера» сообщил и новом романе. Тогда канал рассказал, что якобы влюбленные прибыли порознь на вручение премии «Человек года GQ», старались конспирироваться, но искру между ними было уже заметно. Кстати, приз в одной из номинаций они вручали вместе.

Светлана Ходченкова и семен Слепаков

Фото: Starface

Теперь появилось подтверждение слухам об их отношения. Телеграм-канал Dark Cosmo сообщил, что влюбленных заметили в Эрмитаже, где они целовались и обнимались.

Семен с женой Кариной, 2012 год

Фото: Starface

Напомним, Семен Слепаков сыграл тайную свадьбу с избранницей Кариной в 2012 году. Торжество прошло в Италии. Получается, что их брак длился семь лет. А Светлана Ходченкова в течение 5 лет была замужем за актером Владимиром Яглычем.

Фото: Instagram, Starface

Видео: Россия 1

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