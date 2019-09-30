Свидание в Эрмитаже: появились новые подтверждения романа Ходченковой и Слепакова

Но через несколько дней после раскрытия чужих секретов опровергла эту информацию в своем Instagram, отметив, что все перепутала.

Теперь, похоже, слова телеведущей становятся правдой. С недавнего времени Семена Слепакова стали подозревать в романе со Светланой Ходченковой. Еще в начале сентября телеграм-канал «Героиня Татлера» сообщил и новом романе. Тогда канал рассказал, что якобы влюбленные прибыли порознь на вручение премии «Человек года GQ», старались конспирироваться, но искру между ними было уже заметно. Кстати, приз в одной из номинаций они вручали вместе.