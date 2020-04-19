Свидание с продолжением и свадьба с шестью невестами: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»
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Фото: Пресс-служба
Уже восемь недель длится проект «Холостяк», в котором свое счастье ищет столичный стоматолог Антон Криворотов. Напомним, в предыдущем выпуске холостяк отправил домой троих участниц, таким образом, сейчас осталось всего шесть девушек. Индивидуальное свидание получила Дарья Хаитметова. Романтическая встреча началась с поездки на трамвае для двоих по Лиссабону. Свидание пошло не по плану — Антон принял решение сбежать вместе со спутницей от съемочной группы. В этот день Дарья не вернулась на виллу к остальным участницам.
Антон подготовил для девушек неожиданный сюрприз — красавиц привезли в гостиницу, где каждая обнаружила свадебное платье. После девушек привезли в церковь, где они немало удивились, обнаружив друг друга в подвенечных нарядах. Как оказалось, Антон решил провести групповое свидание в виде свадебной церемонии.
Холостяк предложил «невестам» написать клятву, которую они готовы произнести перед алтарем. Саша Зотова не смогла сдержать эмоций и расплакалась, читая самые важные слова. По признанию девушки, она действительно чувствовала себя на своей церемонии бракосочетания. Барбара произнесла клятву на испанском языке, а Анастасия подошла к вопросу оригинально и поклялась себе, а не избраннику. Вика Чума довела до слез не только себя, но и своих конкуренток.
Фото: Пресс-служба
На церемонии роз девушки предстали в тех же нарядах, что и на групповом свидании. Погода как нельзя соответствовала моменту — спутником последней церемонии в Португалии стал дождь. Отдавая розы девушкам, Антон ответил на их ранее произнесенные клятвы.
Шоком для всех стало решение холостяка попрощаться с Викой Чумой. Антон отметил, что их отношения с Викой достигли определенного уровня и дальше это может быть небезопасно для обоих. Прощаясь с оставшимися участницами проекта, Чума решила бросить свой свадебный букет, который поймала Настя.
Фото: Пресс-служба
Следите за шоу «Холостяк» каждое воскресенье в 20:30 на телеканале ТНТ.
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Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: ТНТ
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