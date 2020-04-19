Свидание с продолжением и свадьба с шестью невестами: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

Антон подготовил для девушек неожиданный сюрприз — красавиц привезли в гостиницу, где каждая обнаружила свадебное платье. После девушек привезли в церковь, где они немало удивились, обнаружив друг друга в подвенечных нарядах. Как оказалось, Антон решил провести групповое свидание в виде свадебной церемонии.

Холостяк предложил «невестам» написать клятву, которую они готовы произнести перед алтарем. Саша Зотова не смогла сдержать эмоций и расплакалась, читая самые важные слова. По признанию девушки, она действительно чувствовала себя на своей церемонии бракосочетания. Барбара произнесла клятву на испанском языке, а Анастасия подошла к вопросу оригинально и поклялась себе, а не избраннику. Вика Чума довела до слез не только себя, но и своих конкуренток.