Свидание на вертолете и знакомство холостяков: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

На следующее утро участницам вернули телефоны и разрешили поговорить с родными. Девушки очень обрадовались, но не обошлось и без слез. Эльвина Гараева расплакалась, услышав голос дочки. «Я очень соскучилась. Сейчас уже третий месяц, как я ее не вижу», — признается девушка.

Вечером же девушек и холостяков ожидала первая церемония роз этого сезона. По новым правилам на церемониях роз голосуют не только главные герои, но и девушки. Многие девушки довольно быстро решали, кому отдать предпочтение. Однако нескольким девушкам выбор дался нелегко. Эльвира Гараева и вовсе решила положиться на удачу. Девушка сломала розу и предложила холостякам угадать, в какой руке бутон. Удача была на стороне Александра. Однако всего семь участниц предпочли его Димашу.

После выбора героинь наступила очередь холостяков спрашивать у них, примут ли они розу. Церемония прошла напряженно, и между молодыми людьми вспыхнул дух соперничества.

Фото и видео: Архив пресс-службы Passion.ru, соцсети