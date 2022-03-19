Свидание на вертолете и знакомство холостяков: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»
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Фото: Архив пресс-службы Passion.ru
Пока Димаш знакомился с девушками, Александр Гранков устроил для Марины Хрипиной свидание на вертолете. Молодые люди отлично провели время вместе. Прогулялись в уединенном месте и перекусили в походных условиях. Александр подарил девушке цветок и очаровательно поцеловал в щеку. В один момент паре и вовсе захотелось сбежать от камер, чтобы уединиться.
Вернувшись на виллу, Александр узнал, что на проект прибыл второй холостяк. «О, какой красивый парень», — удивился Александр. Знакомство двух холостяков произвело на девушек впечатление. «Мы смотрели за ним, как коршуны за добычей. Мы ждали этот момент, как в театре», — вспоминает модель Лиза Кей. Сам Александр, вспоминая момент встречи, говорит, что опешил и разнервничался. Он явно не ожидал подобного поворота. Однако после молодые люди решили поговорить наедине и нашли общий язык.
На следующее утро участницам вернули телефоны и разрешили поговорить с родными. Девушки очень обрадовались, но не обошлось и без слез. Эльвина Гараева расплакалась, услышав голос дочки. «Я очень соскучилась. Сейчас уже третий месяц, как я ее не вижу», — признается девушка.
Вечером же девушек и холостяков ожидала первая церемония роз этого сезона. По новым правилам на церемониях роз голосуют не только главные герои, но и девушки. Многие девушки довольно быстро решали, кому отдать предпочтение. Однако нескольким девушкам выбор дался нелегко. Эльвира Гараева и вовсе решила положиться на удачу. Девушка сломала розу и предложила холостякам угадать, в какой руке бутон. Удача была на стороне Александра. Однако всего семь участниц предпочли его Димашу.
После выбора героинь наступила очередь холостяков спрашивать у них, примут ли они розу. Церемония прошла напряженно, и между молодыми людьми вспыхнул дух соперничества.
Фото и видео: Архив пресс-службы Passion.ru, соцсети