Свежо и стильно: помолодевшая Лариса Долина похвасталась новым образом

Комментарии пестрят комплиментами от поклонников. «Красивая», «Шикарная женщина», «Ну вы просто красотка», «Очень хорошая фотография», «Восхитительная женщина», «Мейк огонь», «Какая статная», — пишут люди под постом.

Напомним, что Лариса Долина, помимо модных образов, любит привлекать к себе внимание еще и резкими высказываниями. Например, в шоу «Музыкалити» она раскритиковала Валю Карнавал за ее вокальные данные и сказала, что девушке нельзя петь на публике.