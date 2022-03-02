Свежо и стильно: помолодевшая Лариса Долина похвасталась новым образом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ larisa.dolina.official
Лариса Долина опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото. Эстрадная певица облачилась в модный изумрудный пиджак, которой отлично сочетается с ее белокурыми волосами. Сдержанная прическа с выпущенными у лица прядями и правильный макияж дополняют образ артистки и делают ее очень привлекательной.
Отметим, что поп-звезда довольно часто экспериментирует с внешностью и одеждой. Долина любит менять стили и прически, она не боится пробовать новое. Артистка носила и темные волосы, и ультракороткую стрижку, и челку. Однако поклонники отметили, что именно светлые волосы в сочетании с ярко помадой — наиболее удачное решение для звезды.
Комментарии пестрят комплиментами от поклонников. «Красивая», «Шикарная женщина», «Ну вы просто красотка», «Очень хорошая фотография», «Восхитительная женщина», «Мейк огонь», «Какая статная», — пишут люди под постом.
Напомним, что Лариса Долина, помимо модных образов, любит привлекать к себе внимание еще и резкими высказываниями. Например, в шоу «Музыкалити» она раскритиковала Валю Карнавал за ее вокальные данные и сказала, что девушке нельзя петь на публике.
Фото: Instagram