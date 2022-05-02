Свежа и молода: вдова Кобзона продолжает экспериментировать с внешностью
Фото: пресс-служба
Появившаяся на юбилейном концерте Филиппа Киркорова Нелли Кобзон приятно удивила присутствующих. И действительно, при взгляде на эту жизнерадостную эффектную даму, сложно себе представить, что на самом деле ей уже 72 года. На мероприятии Кобзон лучилась счастьем и заряжала окружающих позитивом. Для выхода в свет она выбрала ярко-красный наряд с актуальным принтом и дополнила образ дизайнерскими аксессуарами. Видимо, находившаяся в постоянной тени знаменитого мужа вдова артиста наконец-то позволила себе задышать полной грудью.
Фото: пресс-служба
Нелли Кобзон привела себя в порядок у косметолога, пересмотрела свой гардероб, добавив в него яркие краски, актуальные фасоны и эффектные аксессуары, а также стала чаще появляться на публике. Как она признавалась ранее, муж запрещал ей строить кинокарьеру, поэтому сейчас, видимо, пришло время пожить для себя.
Фото: пресс-служба; Global Look Press