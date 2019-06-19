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Светлые волосы и кожаные мини-шорты: Ляйсан Утяшева впервые вышла в свет в новом образе

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Фото: Пресс-служба
В кинотеатре «Москва» прошла вечеринка в честь празднования дня рождения Beluga bar, на которой состоялся закрытый показ фильма «Величайший кутюрье».

Изысканная публика собралась на роскошный фуршет - устрицы, черная икра, закуски из свежей рыбы, фирменные японские бургеры - все это гастрономическое удовольствие специально для мероприятия подготовил Олег Крымасов (известный финансист и основатель киноклуба «Москва», а также ресторанов La Bella Societa и Kodo, в которых он исполняет еще и роль бренд-шефа).

Далее начался закрытый показ кинокартины «Величайший кутюрье», повествующей об истории создания последней коллекции легендарного Ива Сен-Лорана. Среди гостей были Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Елена Летучая, Лукерья Ильяшенко, Олег Газманов с семьей, Ингрид Олеринская, Ольга Ушакова и многие другие.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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