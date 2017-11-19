Популярная певица поделилась кадром, сделанным после венчания Аллы Пугачевой и Максима Галкина

В минувшую субботу Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались в одном из подмосковных храмов. На таинстве венчания присутствовали родные и близкие пары. Так, сегодня в Instagram старшей дочери Примадонны — популярной певицы Кристины Орбакайте — появился снимок, сделанный после торжественной церемонии. «Светлое и красивое событие в нашей семье, венчание Мамы и Максима! Все счастливы», — подписала снимок знаменитость. Судя по фотографии, торжественность момента вместе с супругами разделили Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Александр Буйнов, Валентин Юдашкин и другие знаменитости.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева состоят в отношениях с 2001 года. С 2005 года пара живет вместе, а в 2011 году — узаконила отношения. Спустя два года после свадьбы у супругов родились двойняшки Лиза и Гарри. Слухи о венчании Аллы и Максима появились в Сети еще десять лет назад, но ни церковь, ни сами артисты не подтвердили тогда появившуюся информацию.