Светлое Христово воскресение: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Поздравляю всех православных со светлым праздником Пасхи! ✨ Помню, как в 👧🏼детстве, наши соседи пекли куличи и приносили их вместе с крашенными яйцами к нам домой 🙏🏻. И я с нетерпением каждый год ждала этого праздника, не понимая ни значения, ни смысла его. Мне было необыкновенно радостно получать и кушать пасхальные куличи и разглядывать разноцветные 🥚яйца. Так это было 🙌🏻 здорово ☺️. Во время мусумальнских праздников мы пекли #лакумы и угощали ими православных соседей (и еврейских тоже ☺️) . В одном подъезде у нас жили семьи разных конфесиий, и мы с радостью делились друг с другом угощениями, и тепло поздравляли с праздниками. Всем светлой Пасхи 💓💓💓. P.S. Специально для тех, кто так настойчиво задаёт мне вопрос о том, какой же религии я всё-таки придерживаюсь. У меня одна религия – ЛЮБОВЬ», — написала Сати Казанова.

Анастасия Костенко также поделилась праздничным фото: «Душа ликует, ведь сегодня один из моих самых любимых праздников! Поздравляю вас с Великим Чудом из Чудес, с Воскресением Христовым! 🙏🏻❤️ Любви, светлого озарения, вдохновения, здоровья и мира🙏🏻ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!».

«... и сказал император Марии- этого не может быть, так же как это яйцо в твоей руке никогда не может стать красным.......Христос Таинственно воскрес!!!! Добрых и верных людей рядом, мира в душе , хороших вестей и Чуда!» — написала Любовь Толкалина.