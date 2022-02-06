Светличную выписали из психиатрической больницы — как выглядит актриса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
На данный момент актриса находится дома, в своей столичной квартире. За ее состоянием присматривает молодая девушка, которая оказалась сиделкой. Актриса не прячется от журналистов и чувствует себя хорошо.
«Ну вот видите, я в порядке», — бодро ответила на вопросы о своем здоровье актриса корреспондентам программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Фото: Кадр из программы «Ты не поверишь!»
Стало известно, что Светличную выписали из клиники около недели назад. Родственники актрисы организовали ей полноценный уход, а невестка звезды Ольга, которую многие обвиняли в ее исчезновении в ноябре прошлого года, рассказала, что сиделка будет постоянно навещать артистку. «Она будет приходить к ней три раза в день. Это на платной основе. Таблетки будет выдавать. Будет греть ей еду», — поделилась Ольга.
Напомним, что Светлана Светличная несколько месяцев назад ушла из своего дома и неожиданно пропала. Артистка объявилась спустя несколько дней в студии шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Зрители обвиняли родственников звезды, за то, что те оставили ее в полном одиночестве. Сын Светланы отказывался общаться с матерью, тогда она сама обратилась в больницу. Врачи поставили звезде диагноз — поражение сосудов головного мозга.
Фото: Global Look Press, кадр из программы «Ты не поверишь!»