Светличную выписали из психиатрической больницы — как выглядит актриса

На данный момент актриса находится дома, в своей столичной квартире. За ее состоянием присматривает молодая девушка, которая оказалась сиделкой. Актриса не прячется от журналистов и чувствует себя хорошо.

«Ну вот видите, я в порядке», — бодро ответила на вопросы о своем здоровье актриса корреспондентам программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.