Светлану Лободу обвинили в плагиате песни Artik&Asti

Ранее Светлана оказалась в центре внимания из-за скандала с ванной в выступлении Мари Краймбрери, которая должна была появиться на сцене раньше, чем Лобода. Обиженная звезда наотрез отказалась в принципе участвовать в концерте и заявила, что разочарована в организации мероприятия. Однако резонанс оказался столь широким, что номер увидели и те, кто первым воплотил идею на сцене.

«Хореограф Светланы Лободы решил украсть мой номер для SKYBAR Beirut и представить на церемонии в Москве!», — написал в Instagram хореограф из Бейрута Пьер Хадра.