Светлану Лободу обвинили в плагиате песни Artik&Asti
Светлана Лобода столкнулась с неоднозначной реакцией на свой новый хит под названием «Алло», который она представила на YouTube. В то время как многие из ее слушателей остались очень довольны новой песней, другие заявили, что уже слышали подобное – композиция напомнила им хит Artik & Asti и Артема Качера «Грустный дэнс».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lobodaofficial
По мнению некоторых из слушателей, музыка в этих работах очень похожа. Ни Светлана Лобода, ни Artik&Asti эту историю пока не прокомментировали.
Ранее Светлана оказалась в центре внимания из-за скандала с ванной в выступлении Мари Краймбрери, которая должна была появиться на сцене раньше, чем Лобода. Обиженная звезда наотрез отказалась в принципе участвовать в концерте и заявила, что разочарована в организации мероприятия. Однако резонанс оказался столь широким, что номер увидели и те, кто первым воплотил идею на сцене.
«Хореограф Светланы Лободы решил украсть мой номер для SKYBAR Beirut и представить на церемонии в Москве!», — написал в Instagram хореограф из Бейрута Пьер Хадра.
Фото: Instagram Светланы Лободы
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