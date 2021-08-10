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Светлану Лободу обвинили в плагиате песни Artik&Asti

Для певицы это уже не первый раз, когда ее заподозрили в копировании чужих идей. Зимой разразился настоящий скандал, когда звезда отказалась выступать на «Золотом граммофоне», узнав, что у артистки перед ней в номере, как у самой Светланы, задействована ванна. История получила огромную огласку, и один из зарубежных хореографов узнал номер, который ранее представил сам.
Светлану Лободу обвинили в плагиате песни Artik&Asti

Светлана Лобода столкнулась с неоднозначной реакцией на свой новый хит под названием «Алло», который она представила на YouTube. В то время как многие из ее слушателей остались очень довольны новой песней, другие заявили, что уже слышали подобное – композиция напомнила им хит Artik & Asti и Артема Качера «Грустный дэнс».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: @lobodaofficial

По мнению некоторых из слушателей, музыка в этих работах очень похожа. Ни Светлана Лобода, ни Artik&Asti эту историю пока не прокомментировали.

Ранее Светлана оказалась в центре внимания из-за скандала с ванной в выступлении Мари Краймбрери, которая должна была появиться на сцене раньше, чем Лобода. Обиженная звезда наотрез отказалась в принципе участвовать в концерте и заявила, что разочарована в организации мероприятия. Однако резонанс оказался столь широким, что номер увидели и те, кто первым воплотил идею на сцене.

«Хореограф Светланы Лободы решил украсть мой номер для SKYBAR Beirut и представить на церемонии в Москве!», — написал в Instagram хореограф из Бейрута Пьер Хадра.

Фото: Instagram Светланы Лободы

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