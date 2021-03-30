Светлану Ходченкову отправили на операцию ради съемок в фильме на МКС

Ходченковой, которая до сих пор борется за победу, рекомендовали сделать операцию на ЛОР-органах. Как пишет «МК», причин для направления на операционный стол может быть несколько. Среди них удаление гланд, которые могут воспалиться в условиях замкнутого пространства станции, или аденоидов. Кроме того, с набором высоты может обостряться гайморит.

Медики так же тщательно осматривают зубы всех кандидатов на полет в космос. Перед стартом все стоматологические проблемы обязательно должны быть устранены. Позже девушек ждет испытание на центрифуге, в невесомости, замкнутом пространстве в течение нескольких дней.