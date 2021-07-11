Светлане Мальковой поступают угрозы: под подозрением бывший муж и его новая супруга

Было много и других угроз, которые поступали, по словам Светланы, от друга Анастасии Макеевой Али и от сестры Романа.

Несмотря на недоброжелателей Малькова планирует идти до конца и судится с бывшим супругом, который посчитал, что запрос Светланы на алименты детям был слишком высоким.

Сейчас на личный блог женщины подписаны более 22 тысяч человек. Помимо негатива она получает и множество слов поддержки от людей со всего мира.

Напомним, что Светлана Макеева стала знаменита после скандального развода с бывшим мужем Романом, который уехал на заработки в Москву, где встретил новую любовь. Ей оказалась знаменитая телеведущая Анастасия Макеева. Влюбленные сыграли свадьбу и живут вместе со старшим сыном Светланы и Романа, который изъявил желание остаться с отцом.