Светлане Мальковой поступают угрозы: под подозрением бывший муж и его новая супруга
За последнее время Светлане Мальковой пришлось пережить многое: уход из семьи любимого мужчины, его роскошная свадьба с популярной телеведущей и переезд старшего сына к отцу. Помимо этого, женщине пришла повестка в суд. «А тем временем на меня подали в суд в органы опеки. Хорошей мамой быть опасно», — рассказала бывшая супруга Романа Малькова.
Через некоторое время Светлане стали приходить угрозы от людей, чьи личности она намеревалась раскрыть. По словам Мальковой в этом замешано ближайшее окружение новой семьи ее бывшего мужа.
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Фото: @svetamalkova/Instagram
Многодетная мать поделилась, что мужчина по имени Егор Первин написал ей: «Тебе хана скоро».
Было много и других угроз, которые поступали, по словам Светланы, от друга Анастасии Макеевой Али и от сестры Романа.
Несмотря на недоброжелателей Малькова планирует идти до конца и судится с бывшим супругом, который посчитал, что запрос Светланы на алименты детям был слишком высоким.
Сейчас на личный блог женщины подписаны более 22 тысяч человек. Помимо негатива она получает и множество слов поддержки от людей со всего мира.
Напомним, что Светлана Макеева стала знаменита после скандального развода с бывшим мужем Романом, который уехал на заработки в Москву, где встретил новую любовь. Ей оказалась знаменитая телеведущая Анастасия Макеева. Влюбленные сыграли свадьбу и живут вместе со старшим сыном Светланы и Романа, который изъявил желание остаться с отцом.
Фото и видео: Instagram
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