Светлана Зейналова поделилась воспоминаниями об умершей год назад маме: «Не привыкла жить без нее»

Год назад Светлана Зейналова пережила трагедию — скоропостижно скончалась ее мама. Телеведущая поделилась с подписчиками тем, как она и ее семья прожили 365 дней без самого дорогого человека.

«Одна из последних общих фото. К сожалению, когда заезжали к ней в гости на дачу последний раз 12 мая, не сделали фото. Не знали же, что последний... Сегодня ровно 365 дней, как я каждый день напоминаю себе, что маме сегодня звонить не надо. И в ее любимый магазин одежды заходить не надо. Ничего не надо. Потому что она умерла. Насовсем. Быстро, страшно, неожиданно. За два дня.

365 дней я думаю о том, что это нечестно, и я так не хочу. 365 дней я дискутирую сама с собой в голове, могла ли я ее спасти или нет. 365 дней назад скорая 3 раза отказалась приехать к человеку с диабетом и температурой 39. А когда уже звонила я в четвертый раз и орала, что человек упал и лежит, было поздно. Но на этот раз они приехали», — эмоционально поделилась с подписчиками Светлана.