Светлана Зейналова поделилась воспоминаниями об умершей год назад маме: «Не привыкла жить без нее»
Фото: Instagram
Год назад Светлана Зейналова пережила трагедию — скоропостижно скончалась ее мама. Телеведущая поделилась с подписчиками тем, как она и ее семья прожили 365 дней без самого дорогого человека.
«Одна из последних общих фото. К сожалению, когда заезжали к ней в гости на дачу последний раз 12 мая, не сделали фото. Не знали же, что последний... Сегодня ровно 365 дней, как я каждый день напоминаю себе, что маме сегодня звонить не надо. И в ее любимый магазин одежды заходить не надо. Ничего не надо. Потому что она умерла. Насовсем. Быстро, страшно, неожиданно. За два дня.
365 дней я думаю о том, что это нечестно, и я так не хочу. 365 дней я дискутирую сама с собой в голове, могла ли я ее спасти или нет. 365 дней назад скорая 3 раза отказалась приехать к человеку с диабетом и температурой 39. А когда уже звонила я в четвертый раз и орала, что человек упал и лежит, было поздно. Но на этот раз они приехали», — эмоционально поделилась с подписчиками Светлана.
«365 дней папа не может нащупать землю под ногами, а ведь они хотели отпраздновать 50 лет свадьбы. 365 дней я думаю, что сестра даже поплакать толком не может, сильный характер, и ей очень тяжело. Я-то хоть плачу иногда.
Мне тогда все время казалось, что я могу встряхнуть ее, крикнуть «А ну вставай, хватит нас пугать уже». И она встанет и, как обычно, начнет заниматься делами. Или я поменяю ей батарейки, и она проснется. И мы все выдохнем. Почему это невозможно?
Сегодня год, как нету мамы. Мы по-разному жили: и ругались, и целовались. И всегда друг друга любили. Не любить маму невозможно. С годами все больше узнаешь ее в себе, или понимаешь какие-то слова и наставления. Но уже не можешь ей об этом сказать. На фото они с папой очень счастливы — у них вторая внучка! Которую она очень ждала. Я знаю, что мне всегда будет ее не хватать. И я буду привыкать к этому чувству, что у меня больше нету мамы... Пока не привыкла», — написала Светлана в социальной сети.
«Света... Светлая память! Что еще сказать... Светлая память и держись!», «Соболезную», «Невыносимо без слез читать», «Светлана, терпения и силы это пережить!», «Какой трогательный до слез пост. Царствие небесное вашей мамочке! Светочка, берегите "второе" крыло», «Как в песне, все мы дети, пока наша мама жива... С уходом мамы, мне кажется, сразу становишься взрослым... Держитесь!», — поддержали Светлану в комментариях.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!